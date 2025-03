Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Viele Einsätze für die Feuerwehr Schwelm

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde heute am 20.03.2025 stark gefordert. Bislang wurden sechs Einsätze abgearbeitet.

Einsatz 1:

Los ging es für die Kräfte der Feuerwehr um 06:03 Uhr. Gemeldet war eine hilflose Person hinter einer Tür in der August-Bendler-Straße. Glücklicherweise konnte die Person die Tür noch selbsttätig öffnen, sodass die Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Somit konnte der Einsatz schnell beendet werden. Hier war die hauptamtliche Wache mit zwei Einsatzkräften mit einem Fahrzeug eingesetzt.

Einsatz 2:

Der zweite Einsatz folgte um 12:10 Uhr. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln in der Straße "Am Ochsenkamp". Verletzt wurde hier niemand. Die Betriebsmittel konnten zügig abgestreut werden und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Bis ca. 12:30 Uhr war die hauptamtliche Wache mit zwei Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort.

Einsatz 3:

Viel Zeit zum Erholen blieb den Kameraden der Hauptwache nicht. Um 12:41 Uhr wurden die hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug Stadt und der Löschzug Winterberg sowie der Einsatzführungsdienst zur Frankfurter Straße alarmiert. Hier sollte es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem LKW gekommen sein. Neben den Kräften der Feuerwehr Schwelm wurde durch die Leitstelle auch direkt ein Rettungshubschrauber alarmiert.

Vor Ort stellte sich die Lage glücklicherweise aber wie folgt dar: Am Kreisverkehr war es zu einer Kollision zwischen einer erwachsenen Radfahrerin und einem LKW gekommen. Die Radfahrerin wurde verletzt aber war nicht eingeklemmt und wurde glücklicherweise auch nicht überrollt. Sie konnte an den Rettungsdienst übergeben werden, welcher die Dame später in eine nahegelegene Klinik zur weiteren Untersuchung transportierte. Der Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt und konnte abbestellt werden. Der Einsatz endete für die Kräfte der Feuerwehr gegen 13:15 Uhr.

Einsatz 4:

Um 15:25 Uhr wurden die hauptamtlichen Kräfte zu auslaufenden Betriebsstoffen in die Jesinghauser Straße alarmiert. Hier lief Diesel aus einem LKW-Tank. Der ausgelaufene Kraftstoff wurde mit Bindemittel abgestreut und ein weiteres Auslaufen verhindert. Die Einsatzstelle wurde durch zwei Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug abgearbeitet. Von dieser Einsatzstelle aus fuhren die Einsatzkräfte direkt zum nächsten Einsatz.

Einsatz 5:

Um 15:47 Uhr wurden der Löschzug Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung zu einer Person unter einem Zug im Schwelmer Bahnhof alarmiert. Kurz nach dem Eintreffen stellte sich die Lage wie folgt dar: Eine Person war zwischen einer sich bewegenden S-Bahn und der Bahnsteigkante gekommen. Infolgedessen kam die Person schwerstverletzt zwischen dem Zug und der Bahnsteigkante zum liegen. Glücklicherweise war die Person nicht unter dem Zug eingeklemmt. Die Feuerwehr Schwelm musste die Person aus der beengten Situation befreien und wieder auf den Bahnsteig bringen.

Der Einsatzleiter Stadtbrandinspektor Oliver Dag forderte aufgrund der Schwere der Verletzungen einen Rettungshubschrauber an. Außerdem ließ er die Feuer- und Rettungswache in der August-Bendler-Straße durch weitere Einsatzkräfte des Löschzuges Winterberg besetzen.

Die Person wurde am Bahnsteig erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Während der Einsatz am Hauptbahnhof bis ca. 17:30 Uhr andauerte, wurden die Kräfte des Löschzuges Winterberg, die die Hauptwache besetzten, um 16:54 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall alarmiert. Am Bahnhof in Schwelm waren ca. 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwelm mit 5 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vom Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Einsatz 6:

Am Kreisverkehr Winterberger Straße wurde der Feuerwehr um 16:54 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW gemeldet.

Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, streuten auslaufende Betriebsmittel ab und stellten den Brandschutz sicher. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik zur weiteren Versorgung transportiert. Eingesetzt war hier der Löschzug Winterberg mit 6 Einsatzkräften und einem Fahrzeug. Der Einsatz endete gegen 17:55 Uhr.

