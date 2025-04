BPOLI-OG: Streit im Regionalzug eskaliert

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen an der Kehler Europabrücke eine britische Staatsangehörige festgenommen. Die 69-Jährige wurde wegen Körperverletzung per Haftbefehl gesucht. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte sie eine 60-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de ...

