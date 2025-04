Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kontrolle eines 30-Jährigen führt zu weiteren Ermittlungen

Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten heute Nacht(04.04)am Bahnhof Offenburg einen ghanaischen Staatsangehörigen. Dieser konnte den Beamten lediglich ein Foto einer deutschen Krankenversichertenkarte auf seinem Smartphone vorzeigen. Recherchen ergaben, dass der 30-Jährige bereits am 2. April in Nordrhein-Westfalen kontrolliert wurde und dort seinen ghanaischen Reisepass vorzeigte, welcher andere Personalien enthielt als die Krankenversichertenkarte. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass der 30-Jährige sich unter falscher Identität in Deutschland angemeldet hat. Zusätzlich ergaben sich Hinweise auf eine unerlaubte Arbeitsaufnahme. Der ghanaische wurde mit der Auflage entlassen, sich bei seiner zuständigen Ausländerbehörde zu melden, welche die weiteren Ermittlungen übernimmt.

