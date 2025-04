Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 40-Jährigem wird die Einreise verweigert

Neuried Altenheim (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern Abend am Grenzübergang in Altenheim einen togoischen Staatsangehörigen, der von Frankreich nach Deutschland einreisen wollte. Hierbei zeigte er zunächst eine französische Krankenversichertenkarte einer anderen Person vor. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihm ein togoischer Reisepass und ein italienischer Aufenthaltstitel aufgefunden. Es ergaben sich Hinweise, dass der 40-Jährige in Deutschland unter falschem Namen einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Daraufhin wurde ihm die Einreise verweigert und er erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland. Zusätzlich erwarten ihn Anzeigen wegen der versuchten unerlaubten Einreise sowie wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren.

