POL-OS: Bramsche: Schwerer Unfall auf der Osnabrücker Straße- Pedelec- Fahrerin schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16.10 Uhr auf der Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde. Ein 36-jähriger Mitsubishi- Fahrer befuhr die Osnabrücker Straße in Richtung Wallenhorst. Er beabsichtigte nach rechts auf die B218 einzubiegen. Hierbei erkannte der Mann die bevorrechtigte Radfahrerin, welche die Straße an der Ampelkreuzung überquert zu spät und es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß stürzte die 57- Jährige und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug und am Pedelec entstand Sachschaden. Die B 218 war für die Dauer der Unfallaufnahme, in Richtung der B68, gesperrt.

