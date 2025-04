Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hunteburg: Zeugen gesucht nach Unfallflucht durch Trecker

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein bislang unbekannter Treckerfahrer gegen 10:20 Uhr den Heidhörstenweg in Richtung Dammer Straße. Als dieser an einer Radfahrerin vorbeifuhr, touchierte er die Frau, die daraufhin zu Boden stürzte. Die 46-jährige Hunteburgerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Fahrer des John Deere Treckers setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfall/-verursache nimmt die Polizei unter 05461/94530 entgegen.

