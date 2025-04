Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch kam es in Osnabrück zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet. In dem Zeitraum von Dienstagabend 17.30 Uhr bis Mittwochmorgen 08.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Hannoverschen Straße. Im Inneren randalierten die Einbrecher und rissen diverse Lebensmittel aus den Schränken. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut entwendet wurde ist derzeit noch unklar.

Mittwoch in dem Zeitraum von 01.00 Uhr bis 10.32 Uhr vormittags drangen Unbekannte in ein Restaurant in der Iburger Straße ein. Hier durchsuchten sie ebenfalls das Innere und flüchteten anschließend samt Bargeld und Gerätschaften aus dem Restaurant unerkannt.

Ein weiteres Mal schlugen Kriminelle Mittwochmorgen gegen 04.05 Uhr in der Kiebitzheide zu. Hier drangen sie gewaltsam in ein Bürogebäude ein und durchsuchten diverse Aktenschränke. In diesem Fall ist bislang kein Diebesgut bekannt.

Der Täter in den Videosequenzen zu dem Einbruch in den Bürogebäuden kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- schlank

- Jeanshose

- Helle Jacke, darüber eine Umhängetasche

- Kapuze auf, darunter eine Mütze/Stirnband, über Nase und Mund ein Tuch

- in der linken Hand ein Hammer oder ähnlicher Gegenstand

- in der rechten Hand ein Kuhfuß oder ähnlicher Gegenstand

Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder den bislang unbekannten Tätern geben können, sich tagsüber telefonisch unter 0541/327- 3203 oder unter -2115 zu melden.

