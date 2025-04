Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: LKW fährt Fußgänger am Neumarkt an - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch, den 26.03., kam es gegen 06:25 Uhr zu einem Unfall am Neumarkt in Höhe der Fußgängerampel im Bereich Öwer de Hase. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer fuhr dabei einen 60-jährigen Fußgänger an. Nach dem Zusammenstoß hielt der LKW-Fahrer zunächst an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Fußgängers. Dieser äußerte zunächst unverletzt zu sein und verzichtete auf weitere Formalitäten. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin fort. Nach einigen Stunden verspürte der 60-Jährige doch Schmerzen und begab sich in medizinische Behandlung.

Die Polizei sucht nun den unbekannte LKW-Fahrer zur Klärung des Sachverhaltes. Wer Hinweise zum Unfall-/verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515.

