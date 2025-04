Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: 76-Jährige stellt Betrügern eine Falle - 23-Jähriger in Haft

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag erhielt eine 76-jährige Frau aus Bad Iburg gegen 14:10 Uhr einen Anruf. Am Hörer war eine angebliche Polizistin, welche der Seniorin unter bekannter Masche vorgaukelte, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall hatte und nun eine Kaution für die Freilassung der Tochter bezahlt werden müsste. Doch die 76-Jährige zog der Betrügerin einen Strich durch die Rechnung. Noch während des Gesprächs mit der falschen Polizistin, verständigte die Dame die echte Polizei. Gemeinsam gelang es den Geldabholer zu der Wohnanschrift zu locken. Dieser konnte sodann durch die Polizei festgenommen werden. Für den 23-jährigen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit ging es anschließend in den polizeilichen Gewahrsam. Am Freitagmittag wurde der 23-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl, sodass der Mann daraufhin in eine JVA gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell