POL-GM: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wiehl (ots) - In der Nacht von Sonntag (25. Mai) auf Montag schlugen Unbekannte zwischen 19 Uhr und 8:15 Uhr eine Fensterscheibe einer Grundschule in Drabenderhöhe ein und gelangten so in das Gebäude. Sie flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

