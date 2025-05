Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen Wohnwagen und Wohnmobil

Bild-Infos

Download

Bergneustadt (ots)

Eine 57-jährige Frau aus Bergneustadt war am Montag (26. Mai) mit ihrem VW auf der K23 von Neuenothe in Richtung Bergneustadt unterwegs. Gegen 14:25 Uhr kam sie von der Straße ab und prallte gegen einen abgestellten Wohnwagen und ein geparktes Wohnmobil. Die 57-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell