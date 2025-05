Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Kollision überschlagen

Nümbrecht (ots)

Am Montag (26. Mai) war ein 18-jähriger Waldbröler mit seinem Peugeot auf der L339 aus Richtung Bierenbachtal in Richtung Breunfeld unterwegs. In einer Linkskurve kollidierte er gegen 17 Uhr mit dem entgegenkommenden Cupra einer 44-jährigen Waldbrölerin, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin des Coupra wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige kam unverletzt davon. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell