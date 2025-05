POL-GM: Unfall im Kurvenbereich

Radevormwald (ots) - Von einem Parkplatz in einem Wohngebiet stahlen Unbekannte am 25. Mai, zwischen 03 Uhr und 08 Uhr, ein Kleinkraftrad (Roller). Der Roller (Modell: TGB BR1) stand geparkt in der Straße "In den Höfen". Die Täter entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. ...

