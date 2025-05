POL-GM: Zigarettenautomat im Industriepark Klause geplündert

Morsbach; Waldbröler Straße 68 (ots) - Bei einem Unfall auf der L336/ Waldbröler Straße hat sich am Freitag (23. Mai) ein 30-Jahre alter Autofahrer aus Waldbröl schwere Verletzungen zugezogen. Ein 50-Jähriger Pkw- Fahrer aus Morsbach fuhr gegen 14 Uhr auf der Waldbröler Straße in Richtung Morsbach, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit dem Auto des ...

