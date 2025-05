Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall unter Alkoholeinfluss - 48-Jähriger muss Führerschein abgeben

Gummersbach (ots)

Am Samstagmorgen (24. Mai) kam es in der Lebrechtstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Gummersbacher, eine 36-jährige Gummersbacherin und ein 48-jähriger Mann aus Bergneustadt leicht verletzt wurden. Der 30-Jährige fuhr gegen 09:55 Uhr auf der Lebrechtstraße in Richtung der Straße "Hohe Straße", als ihm der Bergneustädter entgegenkam. Der Gummersbacher hielt hinter einem geparkten Auto, um den Entgegenkommenden vorbeifahren zu lassen. Der 48-Jährige geriet mit seinem Mercedes-Benz auf die linke Fahrspur und stieß mit dem wartenden Honda des Gummersbachers zusammen. Während der Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte bei dem Bergneustädter Anzeichen für den Konsum von Alkohol. Ein Atemalkoholvortest verlief positiv. Der Gummersbacher, seine 36-jährige Beifahrerin sowie der Bergneustädter wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der Mercedes-Benz wurde sichergestellt und der Honda abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

