BPOLI EBB: Autofahrer hatte Teleskopschlagstock dabei

Zittau (ots) - 19.05.2025 | 16:10 Uhr | Zittau Die Bundespolizei kontrollierte am 19. Mai 2025 am polnischen Grenzübergang Zittau Friedensstraße um 16:10 Uhr einen 35 Jahre alten tschechischen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass die tschechischen Behörden seinen Führerschein für ungültig erklärt hatten. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Rückfragen bitte an: ...

