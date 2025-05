Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit falschen Führerscheinen und CO2-Waffe über die Grenze

Zittau (ots)

19.05.2025 | 08:15 + 21:00 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen am 19. Mai 2025 an den polnischen Grenzübergängen in der Zittauer Friedensstraße und auf der B 178n zwei Autofahrer mit falschen Führerscheinen. Ein 21-jähriger Mann aus der Ukraine hatte um 08:15 Uhr außerdem eine verbotene CO2-Luftdruckwaffe dabei. Gegen ihn und den um 21:00 Uhr kontrollierten 43-jährigen polnischen Autofahrer wurden Anzeigen geschrieben und die Fälle an die Landespolizei abgegeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell