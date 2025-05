Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verstärkte Grenzkontrollen: Mann mit Drogen gestoppt

Seifhennersdorf (ots)

15.05.2025 | 21:55 Uhr | Seifhennersdorf

Eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und der tschechischen Polizei kontrollierte am 15. Mai 2025 am Grenzübergang Seifhennersdorf - Varnsdorf um 21:55 Uhr einen 19-jährigen Tschechen und beschlagnahmte 20 Gramm Cannabisblüten sowie 108 Gramm eines verdächtigen Pulvers.

Der Mann war mit einem Skoda Fabia aus Tschechien kommend eingereist. Ein typischer Cannabisgeruch im Fahrzeuginnenraum brachte die Beamten auf die Spur. Sie fanden im Wagen Reste eines Joints und bei einer Durchsuchung im nahegelegenen Polizeistandort in den Jackentaschen mehrere Marihuanadolden. In einer Handtasche wurde außerdem ein Beutel mit einem hellgrünen mehlartigen Pulver gefunden, bei dem es sich um Kratom handeln soll. Der Besitz ist in Deutschland erlaubt. Ein Drogenschnelltest reagierte jedoch positiv auf Cannabis. Die Substanzen wurden beschlagnahmt und sollen labortechnisch untersucht werden. Der Tscheche muss sich wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen der Einfuhr von Cannabisprodukten verantworten. Die Landespolizei und der Zoll haben die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell