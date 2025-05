Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kind beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Engelskirchen (ots)

Am Montag (26. Mai) wollte ein 11-jähriges Mädchen aus Engelskirchen gegen 15:45 Uhr zu Fuß die Gummersbacher Straße in Wiehlmünden überqueren. Dabei wurde sie von dem Fiat einer 57-jährigen Wiehlerin erfasst, die auf der Gummersbacher Straße in Richtung Ründeroth fuhr. Die 11-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mutter des Kindes erschien ebenfalls an der Unfallstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell