Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin randaliert zweimal in Wohnung

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Hagener Innenstadt randalierte eine Frau Dienstagmorgen (13.05.2025) gleich zweimal in einer Wohnung. Ihr Mann verständigte die Polizei und berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass es zu einem Streit kam, bei dem seine 32-jährige Ehefrau diverse Gegenstände, wie Geschirr und einen Müllsack, durch die Wohnung geworfen habe. Bereits einige Wochen zuvor habe ihn die Hagenerin sogar körperlich angegriffen. Seitdem sei das Paar getrennt und die 32-Jährige wohne nicht mehr mit ihm zusammen. Bei Eintreffen der Polizei am Dienstag war sie zunächst nicht mehr vor Ort. Kurze Zeit nach dem Einsatz meldete sich der Hagener jedoch erneut bei der Polizei, da die 32-Jährige zurückkehrte und wieder randalierte. Sie gab an, das Geschirr aus Wut zerstört zu haben. Die Hagenerin wurde der Wohnung verwiesen, sie erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Ihr Wohnungsschlüssel wurde ihrem Mann übergeben. (arn)

