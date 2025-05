Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher - Wer hat die 14-jährige Lena Marie F. gesehen?

Hagen (ots)

Seit Donnerstagabend (08.05.2025) wird die 14-jährige Lena Marie F. vermisst. Um 21.30 Uhr verließ sie eine Jugendhilfeeinrichtung in Hagen und kehrte bislang nicht zurück. Aus der Vergangenheit ist bekannt, dass sich die Vermisste sowohl in Hagen, Magdeburg als auch in Österreich aufhalten könnte. Die Jugendliche hat blonde Haare, braune Augen und eine kräftige Statur. Sie ist etwa 165 cm groß und trug zuletzt schwarze Turnschuhe. Auffällig sind die leichten Sommersprossen in ihrem Gesicht. Derzeit liegen keine Hinweise auf Eigen- oder Fremdgefährdung vor.

Die Polizei Hagen nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen.

Über den folgenden Link gelangen Sie zu einem Foto der Jugendlichen:

https://polizei.nrw/fahndung/168146

