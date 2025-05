Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer fährt angetrunken und unter Drogeneinfluss über rote Ampel

Hagen-Boele (ots)

Als eine Streifenwagenbesatzung Montagnachmittag (12.05.2025) auf Höhe der Kreuzung Schwerter Straße/Niedernhof Straße an einer roten Ampel stand, wurden die Beamten auf einen Radfahrer aufmerksam. Der 32-Jährige war gegen 14.30 Uhr in der Gegenrichtung unterwegs, überholte die wartenden Fahrzeuge von links, bremste vor der Ampel zunächst leicht ab, beschleunigte jedoch anschließend wieder, um die Ampel zu passieren. Anschließend fuhr der Hagener auf den Gehweg und hielt dort an einer Ampel für Fußgänger, die ebenfalls Rot zeigte. Dort stützte sich der 32-Jährige stark schwankend auf seinem Rad an dem Masten ab. Nachdem er seine Fahrt in unsicherer Fahrweise in Richtung der Eckeseyer Straße fortsetzte, stoppten ihn die Einsatzkräfte für eine Kontrolle. Hinsichtlich der Rotlichtfahrt entschuldigte sich der Hagener und gab an, dass ihm der Verstoß leidtue. Er roch stark nach Alkohol und hatte verengte Pupillen, im Bereich der Nase sahen die Polizisten zudem ein weißes Pulver, das wie Betäubungsmittelrückstände aussah. Mit einem freiwilligen Atemalkohol- sowie Drogenvortest war der Hagener einverstanden. Der Atemalkoholwert betrug über 1 Promille, der Drogenvortest verlief positiv auf unterschiedliche Substanzen. Der 32-Jährige musste die Beamten für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

