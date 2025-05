Polizei Hagen

POL-HA: 1. Fortschreibung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - U-Haftbefehl gegen 51-jährigen Mann nach versuchtem Tötungsdelikt in Haspe erlassen

Hagen-Haspe (ots)

Nachdem ein Mann am Freitagnachmittag (09.05.2025) in Haspe seine Ex-Partnerin mit einem Messer verletzt hatte (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6030607), wurde der 51-Jährige bereits am Samstag auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Antragsgemäß erließ dieser Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Tatverdächtigen. Der Gesundheitszustand der 40-jährigen Verletzten wird nach wie vor als stabil eingestuft. Die Ermittlungen der Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen zur Motivlage dauern an. (sen)

