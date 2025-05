Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibeamter bei Widerstand in der Innenstadt verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 52-jähriger Mann leistete am Sonntagmorgen (11.05.2025) in der Innenstadt bei einem Polizeieinsatz Widerstand, nachdem er zuvor in einem Café randaliert hatte. Gegen 08.00 Uhr wurden die Polizeibeamten zu der Gaststätte am Graf-von-Galen-Ring gerufen. Anwesende Besucher deuteten auf den 52-Jährigen, der die Eingangstür des Cafés beschädigt hatte. Schon beim Erblicken der Beamten reagierte der in Flensburg gemeldete Mann aggressiv und distanzlos. Einem Platzverweis kam er nicht nach, weshalb die Polizisten den Mann zum Streifenwagen führen und in Gewahrsam nehmen mussten. Gegen das Anlegen der Handschellen wehrte er sich vehement. Erst am Boden liegend gelang es den Beamten, den 52-Jährigen zu überwältigen. Dabei verletzte sich einer der Polizisten leicht, blieb aber dienstfähig. Die Kripo ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (sen)

