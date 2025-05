Polizei Hagen

POL-HA: Frontaler Zusammenstoß: Zwei Personen leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (11.05.2025) stießen zwei Autos frontal gegeneinander, wodurch zwei Personen leicht verletzt und die beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Ein 61-Jähriger fuhr um etwa 12.30 Uhr mit seinem Seat Cupra aus der Einmündung der Mecklenburger Straße nach rechts in die gleichnamige Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Toyota Auris eines 31-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt mit einer 23 Jahre alten Beifahrerin in Richtung Weststraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die beiden Insassen des Toyota leichte Verletzungen erlitten und anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurden. Zudem wiesen beide beteiligte Autos starke Beschädigungen auf, wodurch eine Schadenssumme in Höhe von über 11.000 Euro entstand. Der Toyota Auris war zudem nicht mehr fahrbereit und musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell