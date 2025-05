Polizei Hagen

POL-HA: Wohnung in Vollbrand - die Polizei ermittelt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Samstagabend (10.05.2025) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Pelmkestraße. Als die Polizeibeamten gegen 18 Uhr vor Ort eintrafen, waren bereits Kräfte der Feuerwehr im Einsatz und führten Löscharbeiten bei dem Brand im zweiten Obergeschoss durch. Alle Bewohner konnten aus dem Haus gerettet werden, vier Personen trugen durch die Rauchentwicklung jedoch leichte Verletzungen davon. Sie wurden anschließend in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Im Rahmen erster Ermittlungen gab eine 76-jährige Bewohnerin an, dass sie Essen auf dem Herd stehen gelassen hatte, welches mutmaßlich für den Brand verantwortlich sei. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell