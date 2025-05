Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen | Tatverdächtiger aus Menden in Haft

Hagen | Märkischer Kreis (Menden) (ots)

Der gestern festgenommene 17-jährige deutsche Staatsangehörige wurde heute, am 11.05.2025, dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Hagener Polizei dauern an. (hir)

