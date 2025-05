Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen | Festnahme nach Tötungsdelikt in Menden

Hagen | Märkischer Kreis (Menden) (ots)

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Aufenthaltsort des per Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen ermittelt werden. Der 17-Jährige wurde an seinem Versteck widerstandslos festgenommen. Zeugenhinweise zu den Geschehnissen auf dem Spielplatz werden weiterhin unter 02331 986 2066 entgegengenommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen dauern an. (hir)

