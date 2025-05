Polizei Hagen

POL-HA: Kontrolleinsatz der Hagener Polizei in Wehringhausen - Eröffnung einer Gaststätte mit Bezügen zum Rockermilieu

Hagen-Wehringhausen (ots)

Die Polizei Hagen führte am Freitagnachmittag und -abend (09.05.2025) einen Kontrolleinsatz in Wehringhausen durch und zeigte starke Präsenz im Stadtgebiet. Grund für die Maßnahmen war die Eröffnung einer Gaststätte mit Bezügen zum Rockermilieu. Bei dem Einsatz arbeitete die Hagener Polizei eng mit dem Ordnungsdienst der Stadt Hagen zusammen und erhielt Unterstützung durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei. Die Beamten kontrollierten an mehreren Örtlichkeiten zahlreiche Fahrzeuge und Personen. Ein 30-jähriger Mann führte einen Baseballschläger sowie ein Messer mit sich. Zudem hatte auch ein 24-Jähriger ein Messer dabei. Die Polizisten stellten die Waffen sicher und zeigten die Männer an. Der Einsatz verlief insgesamt ruhig und störungsfrei. Mit den Maßnahmen setzt die Polizei Hagen ein klares Zeichen und orientiert sich eng an dem landesweiten Vorgehen zur Bekämpfung der Rockerkriminalität: Kriminelle Aktivitäten von Angehörigen des Rockermilieus werden nicht geduldet. Jede Form von Machtausübung, die auf Angst und Einschüchterung beruht, wird unterbunden. (sen)

