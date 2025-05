Polizei Hagen

POL-HA: Mitten in der Nacht: Hausbesitzer überrascht Einbrecher mit Brechstange

Hagen-Boele (ots)

Am Freitagmorgen (09.05.2025) verjagte ein 64-Jähriger einen Einbrecher, der kurz zuvor in sein Haus eingedrungen war. Die Kirchturmuhr zeigte 02:40 Uhr an, als drei laute Knallgeräusche einen Hausbesitzer in unmittelbarer Nähe der St.-Johannes-Kirche in Boele aus dem Schlaf rissen. Als er die Schlafzimmertür öffnete, um dem Lärm auf den Grund zu gehen, stand ein maskierter Einbrecher vor dem 64-Jährigen. In der Hand hielt der unbekannte Mann ein Brecheisen, mit dem er die Eingangstür aufgebrochen hatte. Der Boeler schrie den Ganoven so laut an, dass dieser es mit der Angst zu tun bekam. Der Einbrecher nahm hastig über die Treppe zurück ins Erdgeschoss Reißaus und verschwand in der Nacht. Trotz der dynamischen Situation gelang es dem Hausbesitzer, sich das Aussehen des Täters einzuprägen und die Polizei zu verständigen. Die Einbrecher war etwa 20-30 Jahre alt und circa 1,75 m groß. Er trug eine Wollmütze, einen grau-schwarzen Pullover (kariert oder mit Kreissymbolen) und Handschuhe. Maskiert hatte er sich mit einem grauen Tuch. Die Polizei durchsuchte das Haus und fahndete im Nahbereich. Ob etwas entwendet wurde, wird aktuell noch geklärt. Zeugenhinweise nimmt die Hagener Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell