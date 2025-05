Polizei Hagen

POL-HA: Mofa-Fahrer stürzt in Kurvenbereich und verletzt sich leicht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (08.05.2025) stürzte der Fahrer eines Mofas in Hohenlimburg in einem Kurvenbereich und verletzte sich leicht. Der 48-Jährige wollte gegen 11.30 Uhr von der Piepenstockstraße nach links auf den Ahmer Weg abbiegen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fiel auf die Seite. Ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer gab bei der Unfallaufnahme durch die Polizei an, dass der Hagener möglicherweise aufgrund eines Durchfahrverbots (ausgenommen sind hier jedoch Radfahrer) nicht damit gerechnet habe, dass der 36-Jährige mit seinem Fahrrad vom Ahmer Weg aus kommend nach rechts in die Piepenstockstraße abbiegt. Der Mofa-Fahrer habe die Kurve enger geschnitten und sei dann gestürzt. Der 48-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

