Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert in Wohnung und wird von seiner Frau ausgesperrt

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein stark alkoholisierter Hagener randalierte Donnerstagnachmittag (08.05.2025) zunächst in einer Wohnung in Altenhagen. Als der 62-Jährige die Wohnung gegen 17 Uhr verließ, um sich mehr Alkohol zu kaufen, sperrte ihn seine Frau aufgrund seines Verhaltens aus und verständigte die Polizei. Die Frau schilderte den Beamten, dass sich ihr Mann stark aggressiv verhalten habe. Er habe sie beschimpft und sie habe Angst vor einem körperlichen Übergriff gehabt. Er sei schon mehrfach handgreiflich geworden, genauere Ausführungen wollte die Hagenerin hierzu aber nicht machen. Während die Streifenwagenbesatzung vor Ort war, trafen sie im Flur auf den 62-Jährigen. Auch ihnen gegenüber war er aggressiv und aufbrausend. Er widersprach ihnen dauerhaft und provozierte sie. Polizeilichen Anordnungen wollte er nicht nachkommen. Er musste zur Ausnüchterung, Verhinderung von Straftaten und zur Beruhigung in Gewahrsam genommen werden. Während der Fahrt zum Gewahrsam blieb der Mann weiterhin verbal aggressiv, gab dauerhaft an, die Polizisten verklagen zu wollen und gab ähnliche, teils wirre Angaben von sich. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. (arn)

