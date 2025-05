Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Verkehrsunfall an der Hoheleye schwer verletzt

Hagen-Hoheleye (ots)

Eine 41-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochmorgen (07.05.2025) bei einem Verkehrsunfall an der Hoheleye schwer verletzt. Eine 76-jährige Autofahrerin fuhr nach eigenen Angaben gegen 07.10 Uhr mit ihrem Opel Astra über die Fleyer Straße und wollte an der Kreuzung zur Feithstraße nach links abbiegen. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache die Fußgängerin, die die Feithstraße an der Fußgängerampel in Richtung Hoheleye überquerte. Die 41-Jährige wurde mehrere Meter mitgeschliffen und bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

