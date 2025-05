Polizei Hagen

POL-HA: Kripo-Beamter beobachtet in seiner Freizeit verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Hagen (ots)

Am Dienstagabend (06.05.2025) beobachtete ein Beamter der Hagener Kriminalpolizei in seiner Freizeit ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und alarmierte seine Kollegen. Der Kripo-Beamte war gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto in Wehringhausen unterwegs. Im Bereich der Rehstraße fielen ihm ein BMW X6 und ein VW Golf auf. Die beiden Fahrzeugführer waren offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhren nebeneinander her. Sie überholten einige Fahrzeuge und missachteten mehrere rote Ampeln. Als der Fahrer des VW für ein Überholmanöver durch den Gegenverkehr fuhr, zwang er einen Rollerfahrer zum Ausweichen. Der Beamte erkannte weiterhin, dass die beiden Fahrzeuge über die Bahnhofshinterfahrung, die Eckeseyer Straße und die Becheltestraße in Richtung der Weststraße fuhren. Er merkte sich die Kennzeichen und beschrieb seinen Kollegen die beiden Fahrer. Anschließende Ermittlungen führten die Polizisten zu einem 20- und einem 18-jährigen Tatverdächtigen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen ein. In diesem Zusammenhang beschlagnahmten die Beamten die Mobiltelefone der Tatverdächtigen und stellten deren Führerscheine sicher. Die Polizei Hagen geht mit "Null-Toleranz" gegen Menschen vor, die sich im Straßenverkehr rücksichtslos verhalten und den Verkehrsraum für ihre Zwecke missbrauchen. Wer an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilnimmt, ist Straftäter und kann nach einem Unfall, bei dem ein Mensch sein Leben verloren hat, wegen Mordes angeklagt werden. (sen)

