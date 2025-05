POL-HA: 27-Jähriger wirft mit Mülleimern und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots) - In der Tillmannstraße, Ecke Kurt-Schumacher-Ring, kam es am Montag (05.05.2025) gegen 16.40 Uhr zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos, bei dem sich eine Herdeckerin leichte Verletzungen zuzog. Die 29-Jährige stand mit ihrem BMW zunächst an einer roten Ampel. Als es grün wurde, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es aus bislang ...

