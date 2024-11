POL-PDWIL: Diebstahl eines Fahrrads aus Gartenhaus

Karlshausen (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden in der Nacht zum Sonntag in Karlshausen das Gebäude der Grundschule und ein dort geparkter PKW großflächig mit verschiedenen Symbolen besprüht. Hierzu wurde weiße Farbe verwendet. Zeugen der Tat oder auch Personen die Hinweise auf den/die Täter geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-9685-0 oder per Mail unter ...

