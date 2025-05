Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei | Tötungsdelikt in Wehringhausen - 26-Jähriger verstirbt im Krankenhaus nach Streit auf Straße

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag (06.05.2025) kam es zu einem Tötungsdelikt in Wehringhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 23:25 Uhr mehrere Männer auf der Buscheystraße Ecke Grünstraße in einen Streit, bei dem vermutlich Hieb- oder Stichwaffen eingesetzt wurden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Hintergrund der Auseinandersetzung im Betäubungsmittelmilieu anzusiedeln ist. Ein 26-Jähriger wurde bei dem Streit verletzt und anschließend durch eine Personengruppe bis zum Bergischen Ring verfolgt. Hier sprang er auf die Motorhaube des PKW eines unbeteiligten Zeugen. Dieser fuhr ihn kurz darauf in das Agaplesion Klinikum Hagen, wo der 26-Jährige seinen Verletzungen erlag. Im Rahmen der Fahndung nach den Tatverdächtigen nahm die Polizei zwei Männer (23, 21) vorläufig fest. Die Hagener Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen mit einer Mordkommission der Hagener Kriminalpolizei aufgenommen. Wer hat das Geschehen beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)

