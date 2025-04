Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei unterbindet Fahraddiebstahl

Lubmin / Greifswald (ots)

Am Samstag gegen 22:50 Uhr wurde am Haltepunkt-Süd in Greifswald ein 19jähriger Fahrraddieb inflagranti angetroffen. Der Wolgaster versuchte ein Fahrradschloss mittels eines an einem anderen Fahrrad abgebrochenen Fahrradständers aufzuhebeln. Dieses wurde durch eine Streife der Bundespolizei beobachtet und unterbunden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden zwei Messer aufgefunden. Bei dem einen Messer handelt es sich um ein sogenanntes Faustmesser. Da die Person nach Alkohol roch wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,43 Promille. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte die Person ohne Fahrrad und Messer die Reise fortsetzen.

