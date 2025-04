Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt bei Kontrolle LSD sicher

Pasewalk / Lebehn B113 (ots)

Zwei deutsche Staatsangehörige, ein 27jähriger aus Berlin und ein 33jähriger Beifahrer aus Werder wurden als Fahrer bzw. Beifahrer eines PKW mit deutschen Kennzeichen auf der B113 festgestellt und in der Ortslage Lebehn kontrolliert. Die Personen wiesen sich mit ihren deutschen Personalausweisen aus, die Fahndungsabfrage verlief negativ. Kurz nach dem Anhalten des PKW konnte beobachtet werden, wie der 33jährige sofort aus dem Fahrzeug stieg und einen Gegenstand wegwarf. Bei der Suche im Gras konnte ein durchsichtiges Tütchen festgestellt werden, darin befangen sich drei weitere kleine Tütchen mit einer weißen Substanz und ein Gegenstand (vermutlich BtM) in schwarzem Klebeband verpackt. Der aus Werder kommende Mann stritt ab, dass dies ihm gehöre. Der Berliner hingegen händigte auf Nachfrage kleine Tabletten, ebenfalls in schwarzes Klebeband verpackt, aus und gab an, dass es sich um LSD handelt. Bei der Durchsuchung des KFZ konnte im Rucksack von dem Beifahrer schwarzes Klebeband aufgefunden werden, dieses stimmt mit den anderen verpackten BtM überein. Es lagen keine Hinweise auf einen Konsum des Fahrzeugführers vor. BtM und Klebeband wurden sichergestellt, nach Anzeigenaufnahme wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde die Weiterreise gestattet.

