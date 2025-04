Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Polnischer Staatsangehöriger mit drei aktuellen Ausschreibungen verhaftet

Pasewalk / Linken (ots)

Für einen 47jährigen Polen endete die in den gestrigen Abendstunden durchgeführte Fahrt auf der B104 am ehemaligen Grenzübergang Linken. Er war als Beifahrer in einem PKW unterwegs. Bei der bundespolizeilichen Kontrolle ergab die fahndungsmäßige Überprüfung gleich drei Ausschreibungen. Im ersten Fall suchte ihn die Staatsanwaltschaft Stralsund wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr in zwei Fällen. Die zweite und dritte Ausschreibung galten der Aufenthaltsermittlung zum einen durch die Staatsanwaltschaft Stralsund wegen der Straftat sexueller Übergriff / Nötigung, Vergewaltigung sowie durch das Amtsgericht Greifswald wegen Trunkenheit im Verkehr.

Da der 47jährige die Geldstrafe in Höhe von 1500,00 Euro sowie die Verfahrenskosten von 489,59 Euro nicht aufbringen konnte, erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz, wo er die Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tage absitzen wird.

