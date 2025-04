Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Erfolgreiche Fahndungsarbeit über Ostern

Pasewalk / Pomellen (ots)

Über das Osterwochenende wurden durch Bundespolizisten bei Grenzkontrollen auf der BAB 11 am ehemaligen Grenzübergang Pomellen drei zur Fahndung ausgeschriebene polnische Staatsangehörige festgestellt.

Die fahndungsmäßige Überprüfung eines 29jährigen Polen am Ostersamstag ergab gleich sechs Ausschreibungen. Durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen Diebstahl und durch die Staatsanwaltschaft Freiburg im Breisgau wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Da er weder die Geldstrafe von 900,00 EUR und 77,00 EUR Kosten für den Diebstahl noch die Restgeldstrafe für den Angriff von 3420,00 EUR und 1958,46 EUR Kosten aufbringen konnte, führte ihn der Weg zur Verbüßung der alternativ festgelegten Ersatzfreiheitsstrafen von 60 bzw. 114 Tage in die Justizvollzugsanstalt nach Neustrelitz.

Des Weiteren lagen gegen den 29jährigen u.a. Aufenthaltsermittlungen durch die Staatsanwaltschaften Hannover wegen Verstoß gegen das BtmG und gefährlicher Körperverletzung sowie der STA Braunschweig wegen Diebstahls vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person am 19.04.2025 um 09:50 Uhr in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

In den Abendstunden des Ostersonntages wurde ein weiterer 29jähriger Pole ebenfalls als Mitreisender in einem PKW mit polnischer Zulassung kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Dessau Rosslau wegen der Straftat Trunkenheit im Verkehr. Auch er konnte die Geldstrafe von 1500,00 EUR und die 203 EUR Kosten nicht aufbringen, so dass er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen am 21.04.2025 um 00:40 Uhr in die JVA Waldeck eingeliefert wurde.

Besser erging es am Karfreitag einem 27jährigen polnischen Staatsangehörigen, der durch die Staatsanwaltschaft Kleve aufgrund einer Ordnungswidrigkeit zur Zahlung einer Geldstrafe von 15,00 EUR ausgeschrieben worden war. Er bezahlte und konnte die Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell