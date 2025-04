Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Versuch der unerlaubten Einreise endet in Grambow

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten stellten gestern Abend im Regionalexpress 5362 (Stettin- Pasewalk) aus Polen kommend sechs äthiopische Staatsangehörige (zwei Frauen 23; 26 und vier Männer 22; 26; 27; und 28) im Rahmen einer Zugstreife in Grambow fest. Alle waren ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente unterwegs. Die Personen reisten mit einem Gruppen-Ticket, welches zuvor in Stettin an einem Schalter gekauft wurde. Auf dem Ticket erfolgten keine Eintragungen der Namen der Reisenden (5 Reisende wären möglich gewesen) - aus diesem Grund war das Gruppen-Ticket ungültig sowie die sechste Person gänzlich ohne Ticket. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei allen eine gültige polnische Asylbescheinigung aufgefunden. Als Grund für die Reise nach Deutschland gaben sie an, hier Urlaub machen zu wollen. Sie müssen sich jetzt wegen des Versuches der unerlaubten Einreise und Erschleichung von Leistungen verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Zurückweisung nach Polen.

