Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gemeinsame deutsch polnische Streife greift mutmaßliche Schleuser auf

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten beobachteten gestern Mittag im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der deutsch polnischen Grenze in Nähe der Ortschaft Schwennenz, Bobliner Damm, wie zwei Personen die Grenze überquerten. Es handelte sich dabei um zwei männliche äthiopische Staatsangehörige, jeweils im Alter von 18 Jahren. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass sie versuchten, unerlaubt in die Bundesrepublik einzureisen. Die Personen wurden in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen erfolgte die Zurückweisung nach Polen über den ehemaligen Grenzübergang in Linken. Fast zeitgleich stellte eine Streife der Gemeinsamen deutsch polnischen Dienststelle Pomellen auf polnischem Hoheitsgebiet einen PKW fest, in welchem sich zwei lettische Staatsangehörige (Frau 25; Mann 31) befanden. Das Fahrzeug befand ca. einen Kilometer vom Festnahmeort der Äthiopier entfernt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Personen verdächtigt werden, die Äthiopier bis an die polnisch deutsche Grenze geschleust zu haben. Der polnische Grenzschutz ermittelt.

