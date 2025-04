Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Pomellen (ots)

Ein 37- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde auf der BAB 11, am ehemaligen GÜG Pomellen, angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung des Staatsanwaltschaft Wuppertal zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann zahlte einer Geldstrafe in Höhe von 375,00 EUR und konnte damit eine 25- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Ein 45- jähriger Litauer wurde an gleicher Stelle festgestellt. Er war Insasse in einem Kleintransporter mit polnischer. Die Staatsanwaltschaft München II suchte den Mann mit Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 4150,- EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 216,87 EUR nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert. Dort hat er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen abzusitzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell