BPOLI PW - GdpD POM: Aufmerksames Handeln eines Triebfahrzeugführers verhindert Schlimmeres

Als der Triebfahrzeugführer des Regionalexpress 3321 (Stralsund- Berlin) gestern am späten Abend den Haltepunkt Klein Bünzow ansteuerte, bemerkte er eine Person, welche sich sitzend auf der Bahnsteigkante befand. Es handelte sich dabei um einen 45- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Da sich die Beine des Mannes auf Höhe der Gleise befanden und er dabei stark schwankte, musste der Regionalexpress eine Gefahrenbremsung einleiten. Die Person wurde durch den Triebfahrzeugführer und Zugbegleiter mit nach Pasewalk genommen. In Pasewalk erfolgte die Übergabe an eine Streife der Bundespolizei. Die Bundespolizisten bemerkten sehr starken Alkoholgeruch. Ein um 00:18 Uhr durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,17 Promille. Die Person wurde in Schutzgewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits polizeilich bekannt ist. Er ist aktuell in Sachsen-Anhalt und Brandenburg wegen Betrug und Gefährdung des Straßenverkehrs zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Im weiteren Verlauf klagte der Beschuldigte über Schmerzen. Ein Notarzt wurde hinzugezogen. Nach der Untersuchung wurde bestätigt, dass er in einem gesundheitlich unbedenklichen Zustand sei und keine weitere Versorgung von Nöten ist. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Nach Angaben der Notfallleitstelle der DB AG kam es durch den Vorfall beim Regionalexpress 3321 zu einer 15- minütigen Verspätung.

