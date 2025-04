Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Unerlaubte Einreise mit dem Regionalexpress

Pasewalk (ots)

Die Bundespolizei in Pasewalk wurde gestern Morgen durch den Zugbegleiter des Regionalexpresses 5350 (Stettin- Pasewalk) informiert, dass er sieben Personen ohne Fahrausweis am Bahnhof Löcknitz von der Weiterfahrt ausgeschlossen hat. Die Personen konnten noch vor Ort durch Streifen der Bundespolizei und Bundeszollverwaltung aufgegriffen werden. Es handelte sich dabei um sieben männliche afghanische Staatsangehörige im Alter von 22 bis 36 Jahren. Zur Kontrolle konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorgelegt werden. Alle wurden in Gewahrsam genommen und der Bundespolizeidienststelle in Pasewalk zugeführt. Eine Vernehmung ergab die Reiseroute Weißrussland- Polen- Deutschland. Die Afghanen äußerten Schutzersuchen und wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Erteilung von Anlaufbescheinigungen für die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern-Buchholz weitergeleitet.

