Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Spaziergang in den Bahnanlagen endete in der Justizvollzugsanstalt

Pasewalk (ots)

Der Lokführer des Regionalexpresses 5362 stellte gestern Abend eine Person fußläufig im Gleisbett auf der Bahnstrecke Stettin in Richtung Pasewalk, zwischen dem Einfahrsignal und der Einfahrweiche zum Gleis 1 und 2 vom Haltepunkt Grambow kommend, fest. Auf ein langes anhaltendes Gefahrensignal des Zuges reagierte die Person nicht. Der Lokführer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein. Erst als der Zug zum Stillstand kam, verließ die Person das Gleisbett und bewegte sich nach Durchfahrt des Zuges weiter in den Bahnanlagen Richtung Bahnhof Löcknitz. Eine Streife der Bundespolizei konnte den 31- jährigen Polen auf Haltepunkt Löcknitz feststellen und kontrollieren. Er muss sich jetzt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Die weitere Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Stralsund zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Diebstahl. Es waren noch eine Geldstrafe in Höhe von 108,00EUR und 12,00EUR Restgeldstrafe sowie 98,50EUR Verfahrenskosten offen. Diese konnte er nicht zahlen. Er muss jetzt eine 3- tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz absitzen. Des Weiteren bestanden noch zwei weiteren Fahndungsnotierungen zur Person: 1. durch die Staatanwaltschaft Leipzig wegen Diebstahl und 2. durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Erschleichen von Leistungen.

