Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung und Brandlegung in Neubaugebiet - Polizei bittet um Hinweise und gibt Verhaltenstipps

Langlingen / Celle (ots)

In den vergangenen Wochen kam es in einem größtenteils noch unbewohnten Neubaugebiet in Langlingen zu einer Sachbeschädig und in einem Fall auch zu einer Brandlegung. Dabei wurden zwischen dem 28.01.2025 15:30 Uhr und dem 29.01.2025 10:00 Uhr in einem Rohbau Holzpaletten und Verpackungsmaterial angezündet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Schaden entstanden. Täterhinweise liegen hier nicht vor. Eine durchgeführte Nachbarschaftsbefragung verlief negativ. Das Neubaugebiet ist noch relativ unbewohnt, zahlreiche Gebäude befinden sich im Rohbau. Größtenteils sind die Hausnummern an den Gebäuden noch nicht angebracht. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145 28421-0 in Verbindung zu setzen. Unbewohnte und noch im Bau befindliche Häuser sind immer wieder Ziel von Vandalismus und Diebstahl. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und verstärkt ihre Streifen in dem betroffenen Bereich.

Grundsätzlich gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps für Bauherren, Handwerksbetriebe und Anwohner:

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Baustelle am Abend und an Wochenenden bestmöglich gesichert ist. Abschließbare Türen, Bauzäune und Bewegungsmelder können unbefugtes Betreten erschweren

Lassen Sie keine Werkzeuge, Maschinen oder leicht entwendbare Materialien offen und ungesichert auf der Baustelle liegen

Sorgen sie für Beleuchtung. Eine gut ausgeleuchtete Baustelle schreckt potenzielle Täter ab. Nutzen Sie Solarleuchten oder mobile Baustrahler und Bewegungsmelder

Halten Sie Kontakt zu anderen Bauherren und Anwohnern und vernetzen Sie sich untereinander. So können verdächtigen Personen und Aktivitäten schneller erkannt werden.

Informieren Sie die Polizei umgehend, wenn Sie ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge im Baugebiet bemerken. Notieren Sie sich nach Möglichkeit Kennzeichen oder Beschreibungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell