POL-CE: Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in Celle

Celle (ots)

Am Dienstag, 28.01.2025 ist es auf der Straße "Heese" zu einem leichten Verkehrsunfall gekommen. Ein 44jähriger war gegen 12:30 Uhr mit seinem LKW von einem Grundstück nach links auf die Straße "Heese" in Richtung Bredenstraße eingebogen. Von der schräg gegenüberliegenden Zufahrt eines Supermarktes bog kurz danach ein schwarzer Renault ebenfalls auf die Straße "Heese" ein und touchierte dabei mit seiner Fahrzeugfront das Heck des LKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Renault mit Celler Kennzeichen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

