POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 18-Jähriger

Billigheim - Ingenheim (ots) - Am 24.01.2025 kam es gegen 03:10 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Firststraße in Billigheim-Ingenheim. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass unbekannte Täter mittels brachialer Gewalt in das Objekt gelangten. Hierfür warfen sie mit einem Gullydeckel die Scheibe einer Seitentür ein. Entwendet wurden Tabakwaren. Die ...

